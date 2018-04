De Cauwer: "Sagan en Van Avermaet" - Wuyts: "Vanmarcke en Van Avermaet"

Wuyts: "Wat doen we met onze landgenoten? Ze waren er in Gent-Wevelgem. Vanmarcke heeft iets geprobeerd. Konden ze nog meer verzinnen?"

De Cauwer: "Neen. Om het in wielertermen te zeggen: "Ze zaten allemaal dik." Vanmarcke ging op het juiste moment, maar op het einde viel hij stil."

Wuyts: "Op de Kemmelberg heeft Vanmarcke indruk gemaakt. Hij zette de concurrentie even op achterstand. In een slijtageslag zoals die van de Ronde biedt dat mogelijkheden op de Paterberg."

De Cauwer: "Ja, ik zag een hele goede Vanmarcke, een hele goede Trentin en een slimme Sagan."

Wuyts: "Ik ben ervan overtuigd dat Vanmarcke de Ronde van Vlaanderen kan winnen als hij geduld in zijn acties legt. Als hij zijn zet plaatst op die Paterberg. Maar hebben we mannen die het solo kunnen afmaken?"

De Cauwer: "Van wie rijd je weg? Ben je er al een hele dag mee op stap? Of demarreer je uit een groep van 20 renners? Dat is een ander verhaal. Als er dan een klein beetje organisatie is, moet je van het kaliber Boonen zijn om het tot de finish uit te zingen. Zo'n renner hebben we nu niet."