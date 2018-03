Baneberg? Neen, Bananenberg volgens de vluchter van de dag

"Het voelde zo fucking goed vandaag", reageerde Van Schip op zijn typische manier bij AD en wielerflits.nl. "In de sprint zat ik in het wiel van Démare, maar toen verneukte ik het."

De 23-jarige Nederlander had er zin in. Na 35 kilometer nestelde hij zich in de kopgroep. Aan sprinten dacht hij nog lang niet. "Ik moest er gewoon de gang in houden en zorgen dat we die Bananenberg (Van Schip bedoelt de Baneberg, red) overleefden."

"Daarna kon ik relaxed over de Kemmel. Ik zat er nog lekker in, maar in de sprint werd ik van mijn sokken geblazen. Die gasten boorden er zo doorheen."