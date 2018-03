Viviani in tranen: "Gemiste kans", Vanmarcke: "Koers niet hard genoeg"

Sep Vanmarcke schudde in de slotkilometer een versnelling uit zijn benen, maar vergeefs. “Ik heb in de slotfase iets geprobeerd. Ik wachtte op een goed moment en hoopte dat het even zou stilvallen, maar het tempo bleef er gewoon in. Ik kon een gaatje slaan, maar dat was niet groot genoeg. Zeker niet met die schuine tegenwind.”

“In het algemeen was de wedstrijd vandaag niet hard genoeg. Er is nooit echt doorgekoerst, ook niet in de heuvelzone. Voor De Moeren was het wel een gevecht op leven en dood om een goeie positie te bemachtigen, maar toen we daar waren, werd er gestopt. Dat vind ik altijd jammer.”

“Ik heb onderweg nog aan een aantal renners gevraagd: “Sprinten of aanvallen?” Hun antwoord: “Dat weet ik nog niet.” Tja…”

“Nu reden we met een hoop sprinters naar de streep. Mijn ploegmaat Modolo had het advies gekregen om in het wiel van Viviani te blijven. Ik ben normaal zijn lead-out, maar nu was er geen reden om dat te doen, gezien al die sterke mannen in de kopgroep.”

“Ik voel me wel goed voor de rest. Mijn programma in de aanloop naar de Ronde van komende week? Woensdag rijd ik Dwars door Vlaanderen.”