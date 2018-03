Sagan: "Vroeg aangegaan in de sprint, maar dat pakte goed uit"

Peter Sagan heeft nu 3 streepjes achter zijn naam staan op de erelijst van Gent-Wevelgem. Ook in 2013 en 2016 was hij al eens de sterkste. "Ik ben heel blij dat ik hier weer win", stak de wereldkampioen van wal. "De ploeg leverde heel goed werk. Op het einde bleven we nog maar met zijn tweeën over. Het was heel belangrijk dat ik nog een ploegmaat had. Burghardt reed heel sterk. We hebben overlegd en ons plan besproken."

"De sprint? Dat is altijd een beetje een loterij. Ik zag dat Démare wat ingesloten zat op rechts en ben dan vroeg aangegaan, maar dat pakte goed uit. Ik had de benen om het vol te houden."

"De Kemmelberg langs de steilste kant zorgde wel voor wat stress. Er stond niet veel wind, daarom kwamen we met zo'n grote groep naar de finish. Meestal zijn we met een kleinere groep. Van de edities die ik al gereden heb, was dit de gemakkelijkste qua weersomstandigheden. Het was niet zo'n nerveus gedoe als de voorbije jaren. Het was wel een snelle openingsfase."