Rosa schrijft Internationale Wielerweek op zijn naam, Tratnik pakt tijdritwinst

Jan Tratnik zette al vroeg op de dag een toptijd neer over de 12,5 kilometer. De andere renners beten allemaal hun tanden stuk op de chrono van de Sloveen van CCC.

In de strijd om de eindzege begon Bauke Mollema aan de tijdrit met een achterstand van 7 seconden op Diego Rosa. De Nederlander was uiteindelijk 41 tellen trager dan Tratnik, een sterke prestatie maar dat volstond niet voor de eindwinst. Ook Rosa vloog immers over het parcours. De Italiaan van Sky moest enkel Tratnik laten voorgaan en kroonde zich zo tot eindwinnaar van de Internationale Wielerweek.