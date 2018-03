Jolien D'hoore grijpt net naast zege in Gent-Wevelgem

Marta Bastianelli straalde bij haar interview na de race. "Het was een heel mooie dag voor onze ploeg. We hadden het de hele dag goed onder controle en dankzij Chloe Hosking (donderdag 2e in De Panne, red) die de sprint aantrok voor mij kon ik winnen."

"Deze overwinning betekent heel veel voor mij, want ik heb hard gewerkt afgelopen winter. Het is niet makkelijk om het moederschap te combineren met mijn sportieve carrière. Sommigen zouden me al oud noemen met mijn 30 jaar, maar ik voel me nog jong genoeg", lachte de Italiaanse.