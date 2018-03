Sagan en Démare zijn de kopmannen van de Sporza-jury

Ondanks zijn mindere prestatie en resultaat in de E3 Harelbeke blijft Peter Sagan de grote favoriet voor Gent-Wevelgem. Al is het vertrouwen in de wereldkampioen toch wat afgebrokkeld, want niet iedereen zet 3 sterren achter zijn naam.

Naast Sagan staat ook Arnaud Démare te blinken met 3 Sporza-sterren. De Franse kampioen eindigde al twee keer in de top 5 in Wevelgem (2e in 2014 en 5e in 2016) en is ook nu in vorm.

Onder Sagan en Démare krijgen we een mix van Belgische klassieke renners en sprinters. Van Avermaet, Gilbert, Vanmarcke, Naesen en Stuyven versus Viviani, Trentin en Groenewegen.