Sagan: "Sommigen speelden spelletjes met mij in de E3"

Quick-Step Floors nam de race in handen en in de achtervolging werd vaak gekeken naar Peter Sagan. De wereldkampioen zat een beetje gevangen ondanks de hulp van ploegmaat Daniel Oss.

Sagan probeerde wel, maar kwam duidelijk ook zelf te kort in de finale. "Daniel en ik hebben hard gewerkt om de kloofjes te dichten. Dat waren zware inspanningen vroeg in de koers en dat moet je bekopen. In Gent-Wevelgem zal het beter gaan."

De wereldkampioen was ook niet blij met het gedrag van zijn concurrenten in de achtervolging. "Ik zag weer enkele jongens spelletjes spelen met mij", zei een verveelde Sagan. "Zo lieten ze mij op kop rijden en vielen dan aan van achter mijn rug."

Sagan zal in Gent-Wevelgem op revanche azen. Vorig jaar had de Slovaak een aanvaring met Niki Terpstra. Sagan was het gedrag van de Nederlander beu en liet Van Avermaet en Keukeleire toen rijden.