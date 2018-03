Nibali: "Nog nooit zo'n zwaar WK-parcours gezien"

Vincenzo Nibali verkende de WK-omloop in Oostenrijk samen met Alessandro De Marchi, Franco Pellizzotti en Italiaans bondscoach Davide Cassani. De moeilijkheidsgraad van het parcours maakte een stevige indruk bij de Italianen. Vooral op de laatste helling, bijgenaamd "The Hell", trokken Nibali en co grote ogen.

"Die klim lijkt wel een klim in een mountainbikewedstrijd. Het is echt loodzwaar. Het parcours is zo lastig dat het heel moeilijk zal zijn om je race goed in te delen en goed te eten. Er is geen moment rust", zegt Nibali in La Gazzetta dello Sport.

Tijdens het WK staan er 7 rondjes op het programma. "Zeven keer die 8 kilometer lange beklimming, dat is echt niet om te lachen. En dan is er nog die slotklim met een piek van 28%. Zo'n zware WK-omloop heb ik nog nooit gezien."

"Het parcours zag er al zwaar uit op papier, maar nu ik er gereden heb, ben ik toch nog onder de indruk van de moeilijkheidsgraad. Het is echt heel, heel zwaar. Dat bevalt me wel. Het wordt een mooi WK."