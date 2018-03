Van Avermaet: "Heb me toch kunnen uitleven, dat deed deugd"

Greg Van Avermaet moest zijn 1e plaats van vorig jaar inruilen voor een 3e plaats, maar hij kreeg wel de bevestiging dat het snor zit met zijn conditie.

"Ik heb mij helemaal kunnen uitleven en heb de koers gekleurd. Dat doet toch deugd."

"In de finale zaten we nog met 3 renners van BMC, maar Küng is niet de snelste, Jürgen was niet zeker van zijn sprint en ik had al veel gegeven. Er zat ook altijd iemand van Quick-Step in ons wiel. Dat maakte de achtervolging moeilijk."