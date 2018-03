Lampaert: "Terpstra reed hard, maat, ik heb een patat rond mijn oren gekregen"

Quick-Step nam de wedstrijd in handen na een massale valpartij. Dat leverde de ploeg heel wat kritiek op, maar Yves Lampaert pareert die. "Op het moment dat we hoorden dat we nog maar met 30 of 40 renners waren na die val, hebben we niet meer getwijfeld met de ploeg. Het was ook het moment om koers te maken."

"Maar ik wist niet dat het zo'n grote valpartij was. Ik hoop dat alles goed gaat met de slachtoffers, maar het is koers. Het is ook in het verleden gebeurd dat wij vallen en er niet gewacht wordt. Het is nerveus, het is Vlaanderen. Je weet dat positie belangrijk is."

"Ik vind niet dat wij daarop moeten afgerekend worden. Wij zorgen voor een mooie koers. Het was ook ons plan om daar de koers te maken. Het zou flauw zijn om in de remmen te gaan om iedereen te laten terugkeren."