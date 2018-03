Sporza-sterren voor E3: topfavoriet Sagan en veel Belgen

We krijgen de verwachte namen bovenaan de sterrenpiramide: Peter Sagan en Greg Van Avermaet. Maar daar moeten we wel bij vertellen dat de wereldkampioen van al onze wielermannen 3 sterren kreeg,w at niet het geval was voor de winnaar van vorig jaar.

In wie hebben onze wielermannen dan nog vertrouwen? Renaat Schotte en Carl Berteele zetten in op Tiesj Benoot, maar ook Michael Matthews, Matteo Trentin, Sep Vanmarcke en Alexander Kristoff kregen elk 1 keer 3 sterren.

Naast de topfavorieten halen veel Belgen onze sterrenparade: Benoot, Naesen, Vanmarcke, Stuyven en Gilbert. Naast de Belgen hebben onze wielermannen vooral oog voor snelle mannen: Trentin, Démare en Matthews.