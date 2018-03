"De Tour winnen is niet altijd en niet langer belangrijk voor sponsors"

Vandaag is sponsoring is voor de happy few, voor de topmerken. Die werken niet alleen rond overwinningen, maar ook rond herinneringen. De authenticiteit van je verhaal wordt daarin belangrijk.

Vandaag is sponsoring is voor de happy few, voor de topmerken. Die werken niet alleen rond overwinningen, maar ook rond herinneringen. De authenticiteit van je verhaal wordt daarin belangrijk.

"Vroeger hadden zaakvoerders die als sponsors in een sport stapten een passie voor sport. Die wilden winnen en in beeld zijn. En na het winnen wilden ze feesten", zegt Lagae.

"Maar al snel groeide de sponsormarkt en werden de bedragen groter. Dat vroeg om meer professionaliteit. Je moest je als sponsor de vraag stellen: hoe kan mijn sponsoring ervoor zorgen dat ik meer verkoop én hoe kan ik er beter door communiceren met buurtbewoners, leveranciers en lokale overheden?"

"Nu, in de 3.0-benadering, zien we dat sponsoring groeit en bloeit, maar tegelijkertijd ook verandert. Vandaag is sponsoring iets voor de happy few, voor de topmerken. Die werken niet alleen rond overwinningen, maar vooral ook rond herinneringen. Daarin wordt de authenticiteit van hun verhaal belangrijk."

"Neem Lance Armstrong, die 7 keer de Tour de France won. Zijn voormalige sponsor US Postal heeft een schadeclaim van 100 miljoen dollar ingediend na het dopinggebruik van de Amerikaan. US Postal zegt: "Wij hebben schade geleden door dat dopingbedrog en willen daarvoor gecompenseerd worden." Daarom zeg ik: winnen is niet altijd en niet langer belangrijk voor sponsors."