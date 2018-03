Bille wint rittenkoers met opmerkelijke naam na chaos en sneeuw (!) in Tunesië

Aan Direct Vélo vertelt Gaëtan Bille wat hem de voorbije dagen is overkomen. "Vorige week was het hier nog 25 graden in Tunesië en ook voor deze week werd zonnig weer voorspeld." Maar uiteindelijk kregen de renners dus sneeuw, extreem uitzonderlijk in het Noord-Afrikaanse land.

"We zijn op het slechtst denkbare moment gekomen. Rebellin (25 jaar prof) kwam woensdag naar mij en zei: "Ik heb in heel mijn carrière nog nooit zo'n kou geleden." Er was zelfs een renner die het bewustzijn heeft verloren. Het was waanzinnig. Nu kunnen we er om lachen, maar toen absoluut niet."