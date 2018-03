"Nu kan iedereen vragen wanneer ik "eindelijk" mijn tweede zege pak"

"Het is wel een koers die me goed ligt, dus ik hoop een goed resultaat neer te zetten. Wat er nu nog bijkomt, is alleen maar goed. Ik zal nooit tien wedstrijden winnen in een jaar. Maar als ik eentje win, kan het een mooie zijn."

In de E3 moet hij rekening houden met wereldkampioen Peter Sagan. "Voor mij de man van het voorjaar", aldus Benoot.

"Ze zeggen wel dat hij nog geen rit heeft gewonnen, maar hij wint wel in de Tour Down Under, wordt drie keer tweede in de Tirreno-Adriatico en is achtste in de Strade Bianche. Een andere renner is dan heel goed bezig, voor hem is dat dan zogezegd niet goed. Vandaag zal hij in de E3 ook wel sterk zijn."

Toch staat Tiesj Benoot (3e) hoger op de WorldTour-ranking dan de drievoudige wereldkampioen (13e). "Het is een leuke bevestiging omdat je tussen de grote namen staat. Maar ik ben er niet mee bezig."