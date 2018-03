Zieke Keukeleire schrapt E3: "Hopelijk beter met rust en antibiotica"

Jens Keukeleire heeft nog niet kunnen uitblinken voor zijn nieuwe werkgever op de Vlaamse wegen. Keukeleire viel in Milaan-Sanremo en kende een belabberde dag in de Driedaagse.

"Ik moet ergens tussen Sanremo en de Driedaagse een virusje opgedaan hebben. Ik had woensdag geen goed gevoel, voelde me behoorlijk vermoeid. Vandaag kreeg ik dan ook nog eens last van mijn luchtwegen."

"Hopelijk komt het met rust en wat antibiotica in orde. Ik schrap de E3 ook, omdat het voorjaar niet afgelopen is na vrijdag. Er komen nog veel koersen aan en ik wil mij niet forceren."

"Normaal gezien komt Gent-Wevelgem van zondag niet in het gedrang. Het zou heel mooi zijn als ik er weer een rol kan spelen (hij werd vorig jaar 2e, red), maar nu wordt het afwachten."