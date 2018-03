D'hoore sprint ijzersterk in WorldTour-koers in De Panne: "Had niet door dat ik won"

15 koplopers werden door de wind en de harde omstandigheden uitgedund tot 8. In het peloton was er weinig samenwerking, ook al omdat er om de haverklap gevallen werd. Zo werd ook die groep gedecimeerd.

Kröger sprong in de finale weg vanuit de kopgroep. Het peloton leek zich op de Duitse te verkijken, maar in de laatste kilometer kwam het toch allemaal samen, iets wat de latere winnares D'hoore niet in de gaten had.

D'hoore vocht in de sprint, wel degelijk voor de overwinning dus, een duel uit met de Australische Hosking, maar had duidelijk meer kracht in de benen. Het is haar eerste overwinning van het seizoen.