Ploegleider over goudhaantje Philipsen: "Karakter en klasse"

Door die intense begeleiding leerde Moerenhout Philipsen beter kennen. De Nederlandse ploegleider ervoer zijn poulain vooral als "een renner in volle ontwikkeling, iemand die goed weet waar hij mee bezig is".

"En dan is hij ook nog eens rustig, intelligent en bovendien denkt hij goed na over zichzelf en de ploeg. Hij is iemand met karakter. Dat is iets wat iedere ploegleider graag heeft in een renner. Doorzettingsvermogen, opstaan en meteen weer doorgaan."

"Dat sterke karakter zag je ook in de Handzame Classic, waar hij op 4 kilometer van de finish lek reed. Sommigen zouden dan de handdoek gooien, maar Jasper ging er nog vol voor en keerde op een indrukwekkende manier terug in het peloton. Klasse.

"Voor ons is het wel sowieso nog een beetje ontdekken wie Jasper Philipsen precies is en tot waar zijn mogelijkheden reiken. Tenslotte is het het 1e jaar dat we met hem werken."