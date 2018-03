Bakelants keert zaterdag terug in Classic Loire Atlantique: "Wil succes"

Bakelants brak vorig jaar in de Ronde van Lombardije 7 ribben en 2 ruggenwervels, zonder verdere impact op de longen. Net als Laurens De Plus dook hij toen een ravijn in.

Bakelants kon gisterenavond in Extra Time Koers enkel melden dat hij "binnenkort weer zou koersen". De Belg van AG2R La Mondiale ging immers vandaag pas op controle bij de chirurg die hem na zijn val in de Ronde van Lombardije geopereerd had. Bakelants kreeg goed nieuws, want hij kreeg de toestemming om de competitie te hervatten.

"Ik weet niet wat me te wachten staat. Ik heb moeilijke momenten doorgemaakt na mijn val, maar ik was altijd goed omringd", blikte Bakelants terug op zijn zware revalidatieperiode.