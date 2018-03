Boonen: "Cavendish kan je met 80 uit de auto gooien en die staat gewoon recht"

Tom Boonen was tijdens Milaan-Sanremo cocommentator op VTM. "José De Cauwer blijft voor mij wel de beste cocommentator die er is", grapt Boonen in het fotohok voor de uitzending.

De Cauwer vond dat Boonen het best goed deed. "Hij was heel rustig. Hij was Tom zoals we hem kennen, heel spontaan."