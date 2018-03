"Als Van Aert meedoet voor klassieke zeges, gaan velen misschien crossen"

Kan Van Aert ook scoren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? "Het kan zijn dat hij in het laatste halfuur van de topklassiekers tekort zal komen door zijn crossseizoen en dat hij tijdens het crossseizoen net tekort kwam in de rechtstreekse duels door zijn focus op de weg."

"Hij is natuurlijk nog jong. Als hij nu wat kan proeven van de klassiekers kan hij nog een jaar of twee zo voortdoen. Het is en blijft een leuk item. Zijn voorbereiding is niet ideaal geweest. Het is wat verkennen voor hem. Het kan goed meevallen en daar zou ik niet van schrikken. Maar er is nog een groot verschil tussen een wedstrijd van 5 uur en een koers van 6,5 uur."