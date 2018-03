Bakelants over val Cavendish: "Wraakroepend! Nalatigheid van de organisatie"

"Ik zie dit nog veel te vaak, maar dit is wraakroepend. Dit is een duidelijk geval van nalatigheid van de organisatie, RCS in dit geval."

"In de Driedaagse reden ze vandaag ook weer over een weg met tramrails. Iedereen wist dat die eraan kwam, maar toch werd er gevallen."

"Toen ik viel in Lombardije was dat ook in een levensgevaarlijke bocht. Ik, De Plus, Petilli,... We zijn daar allemaal onafhankelijk van elkaar in dezelfde bocht gevallen. Dat is een vorm van nalatigheid."

"Eigenlijk moet de organisatie met de vinger gewezen worden, maar toch slagen we erin die telkens buiten schot te houden."