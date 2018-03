De Gendt: "In die tegenwind was het zachtjesaan doodgaan"

Op 20 kilometer van de streep nam Thomas De Gendt afscheid van zijn medevluchters. Het werden 20 lange kilometers in de tegenwind. Hoe lastig was dat? "Dat valt niet echt in woorden te vatten", zegt hij. "Met die tegenwind kun je constant stilvallen. Dat is in mijn ogen erger dan die klim."

"Bergop moet iedereen even hard afzien, maar als je bij tegenwind bij iemand in het wiel kunt zitten, zit je meer op je gemak. Ik had geen wiel meer bij mij om in te zitten. Dan ga je zachtjesaan dood. Ik zat alleen nog te denken aan het peloton, waar de renners op de 2e rij geen trap te veel moesten geven. Maar uiteindelijk viel het nog mee op het einde."

"Het geloof in de winst was er niet echt. Het was pas in de laatste 500 meter dat ik geloofde dat ik ging winnen. Tot ik de laatste kilometer voorbij was, had ik niet echt gedacht dat het zou lukken."