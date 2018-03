UCI zet röntgenapparaat in om fietsen op motortjes te controleren

Komend weekend zal de UCI voor het eerst zijn nieuwe machine kunnen inzetten om te controleren op motortjes. De verdachte fietsen worden in een soort mobiele kamer met X-stralen gescand. Dit systeem zou doeltreffender moeten zijn dan het huidige met de tablets.

"We hebben de voorbije 3 maanden hard gewerkt aan deze oplossing", zegt ex-renner Jean-Christophe Péraud, die de afdeling tegen de mechanische fraude leidt. "We kunnen de fietsen nu lezen als een open boek, zonder dat we die helemaal uit elkaar hoeven te halen."

Voorlopig heeft de UCI maar één machine, die gebruikt zal worden in de grootste koersen, mogelijk dit weekend al in de E3 of Gent-Wevelgem. "We zullen deze technologie op 5 continenten en in 18 landen kunnen inzetten. Dat betekent ongeveer 50% van de WorldTour-kalender."