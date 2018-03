"Niemand verwachtte dat het zo snel zou komen bij Hodeg, Jakobsen en Cavagna"

"Dat zijn renners die capaciteiten hebben, maar waarschijnlijk had niemand verwacht dat het er zo snel zou uit komen. Het is een grote stap die ze zetten, maar uiteindelijk blijkt dat ze dat goed verteren."

Naast de doorbraak van Hodeg en Jakobsen is er ook Rémi Cavagna, die in zijn 2e jaar bevestigt. "Wat hij verwezenlijkt, is ongelooflijk. In De Panne zeiden we dat hij zich op kop moest zetten. Hij mort niet, maar zoekt zijn ritme. In de finale, op 5 kilometer van het einde, zit hij er nog altijd bij. Alleen in de laatste waaiers heeft hij de rol moeten lossen. Dat zijn jongens met een enorme meerwaarde voor de ploeg."

Wie van die 3 heeft volgens Van Slycke het meeste potentieel? "Ik denk dat Jakobsen niet mag onderschat worden. Hij is enorm snel en kan nog enorm evolueren. Maar als je dan de body van Hodeg ernaast plaatst, is dat ook een krachtpatser. Misschien zal hij op termijn in Parijs-Roubaix tevoorschijn komen, zoals hij gebouwd is. Cavagna is dan weer een machine die je de hele dag laat rijden aan 45 kilometer per uur. Die kan 2 of 3 bergen over. Het is een ander type, maar een enorm potentieel."