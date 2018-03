Vandegoor: "Sky zou beter even de luwte opzoeken"

Intussen sleept deze zaak heel lang aan. Ik vermoed dat Sky de situatie van de Vuelta probeert na te bootsen, om op een wetenschappelijke manier aan te tonen hoe Froome aan die te hoge waarde is gekomen.

Er werd gezegd dat er in mei een uitspraak zou komen, de laatste woorden van Lappartient verbazen me dus wel een beetje. Dat het weer wordt opgeschoven, is helaas een teken aan de wand.

Er is op zich geen concrete datum. In de reglementering is sprake van een "redelijke termijn", maar wat is dat? Een half jaar? Voorlopig zit Sky daar nog niet over. Als we aan de Tour denken, dan is dat al een stuk verder.

Wat tot slot nog opvalt: het peloton is opvallend stil in deze zaak. Tim Wellens is een van de weinigen die spreekt, maar ik vermoed dat hij het stilaan op zijn heupen krijgt dat hij telkens zijn mening moet geven. Hieruit blijkt nogmaals dat er weinig persoonlijkheden zijn die iets durven te zeggen.