"Nibali kan in de Ronde van Vlaanderen net zo verrassen als in Sanremo"

"Ik was een beetje verrast dat Nibali Milaan-Sanremo won", zegt Rik Verbrugghe, zijn ploegleider bij Bahrein-Merida. "Hij behoorde immers niet tot de uitgesproken favorieten."

"Het plan was sowieso om op de Poggio aan te vallen. Om de 10 of 20 jaar draagt zo'n aanval tot het einde. Dat was nu het geval."

Het was Verbrugghe die Nibali aanraadde om het dit jaar ook eens te proberen in de Ronde van Vlaanderen. "Er is een kasseienrit in de Tour en we dachten: waarom testen we ons materiaal niet in de Ronde?"