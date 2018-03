Lars Boom moet streep trekken door voorjaar: "Dit doet pijn"

Het Belgische openingsweekend kwam nog te vroeg voor Boom, maar zijn hoofddoelen van het seizoen - de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix - zou hij wel halen.

In Parijs-Nice werd Boom met de voeten op de grond gezet: Hij moest een streep trekken door zijn voorjaar. "Dat ik de Vlaamse klassiekers moet laten schieten, doet best wel pijn", zegt de Nederlander. "Maar ik heb ook geen zin om me zoals vorig jaar dubbel te plooien om erbij te blijven."

"Als ik die wedstrijden rijd, wil ik ze rijden om te winnen, of toch alleszins voor een plaats in de top tien. Dit is dan ook een verstandige beslissing. Ik moet mezelf meer tijd gunnen om op het oude niveau terug te komen. Momenteel kan ik nog niet pieken."

Lars Boom komt later dit jaar wel weer in actie. "De Tour blijft een reëel doel. Ik kan daar van grote waarde zijn in het treintje voor Dylan Groenewegen en op de kasseien in de negende etappe ben ik gewoon favoriet."