Nieuwe "Driedaagse" start vandaag: "Niet de zoveelste voorbereidingskoers"

De Driedaagse is verveld tot een eendagswedstrijd voor mannen op woensdag en een WorldTour-koers voor vrouwen op donderdag.

"Toch behouden we bewust de naam Driedaagse, omdat we de historiek niet overboord willen gooien", zegt Gert Van Goolen van organisator Golazo. "Dit is toch een naam die klinkt."

"Eerst hadden we beslist om dinsdag en woensdag een wedstrijd voor mannen te organiseren, maar het concept voor de eerste dag was misschien te vernieuwend."

"We gingen voor een soort sprintersfestival, maar het bleek al snel dat enkele ploegen daar geen heil in zagen. We willen niet per se een koers organiseren wars van de ideeën in het peloton. Daarom hebben we die dinsdag geschrapt."