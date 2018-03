VDB won 20 jaar geleden Gent-Wevelgem: "Frank zou er eigenlijk niet starten"

Frank Vandenbroucke voert in die editie zelf de schifting op de Monteberg en Kemmelberg. Een grote groep met vrijwel alle toppers duikt de finale in, maar het Mapei-blok moest na het afhaken van sprinter Tom Steels een ander plan verzinnen.

"We zaten in een groep met toppers zoals Cipollini, Tafi, Museeuw en Bortolami. Ik was eigenlijk de kleine garnaal", vertelt Nico Mattan.

"Ik demarreerde op de Mesenberg, een helling dicht bij Ploegsteert. Die kenden we natuurlijk als onze broekzak. Frank kreeg in zijn reactie Lars Michaelsen mee, maar twee tegen één, dat verliep wel feilloos."

Met z'n drieën doken ze de finale in. "Frank wou eigenlijk dat ik zou winnen, maar ik had krampen in de laatste 2 kilometer. Ik was in de ploeg gekomen om in dienst van Frank te rijden en ik had al de hele dag gewerkt."

"Maar het is een supergevoel als je beste vriend - Frank was een broer voor mij - het haalt en als je samen op het podium staat. Als je de beelden bekijkt, dan zie je dat ik even gelukkig was als Frank."