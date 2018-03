De Vlaeminck: "Planckaert mag niet zeggen dat Boonen beter was"

Voor de eerste wieleraflevering van De kleedkamer trok Ruben Van Gucht naar de Poggio. Daar praatte hij met oud-coureurs over Milaan-Sanremo in 1981, gewonnen door Fons De Wolf. Roger De Vlaeminck werd tweede in de Italiaanse wielerklassieker. Toen zijn naam viel, werd het stil.

Fons De Wolf: "Roger De Vlaeminck was een hele grote coureur. Als renner moet je daar heel veel respect voor hebben."

Van Gucht: "En een goede verstaander..."

De Wolf: "...heeft niet meer nodig."

Francesco Moser: "Hij was moeilijk in de omgang. Toen hij in onze ploeg zat, probeerden we hem tevreden te stellen. Hij was altijd argwanend."

De Wolf: "Hij is geen man van zijn woord."

Freddy Maertens: "Nooit."

De Wolf: "Afspraken en beloftes komt hij niet na."

Guido Van Calster: "In de Brabantse Pijl reden we met z'n drieën in de aanval. Ik wist dat ik niet kon winnen. Als ik hem aan de overwinning hielp, moest er boter bij de vis."

Maertens: "Dat begrijpt hij niet."

Van Calster: "Ik reed mee op kop. Roger won en ik werd tweede. Enkele dagen later zei hij me dat ik niet genoeg op kop had gereden. Zo is Roger."