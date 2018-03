Biografie Vdb voorgesteld: "Hij was geen bandiet, wel een zoon, vriend, papa en broer"

Vorige week stond ik nog aan zijn graf. Het is al bijna 10 jaar geleden dat hij is overleden, maar het doet mij nog altijd iets.

"Ik heb zelf geen broers of zussen, maar Frank was mijn broer. Ik kom nog maandelijks naar Ploegsteert. Vorige week stond ik nog aan zijn graf. Het is al bijna 10 jaar geleden dat hij is overleden, maar het doet mij nog altijd iets."

Moeder Chantal hoopt met dit boek een hoofdstuk te kunnen afsluiten. "Maar het hoofdstuk Vdb wordt nooit afgesloten", zegt Mattan. "Dat mag ook niet. Onlangs was het 20 jaar geleden dat hij Parijs-Nice won, binnenkort is het 20 jaar geleden dat hij Gent-Wevelgem won, volgend jaar is het dan weer 10 jaar na zijn overlijden. Er is altijd wel iets."

"Maar ik vind dat we vooral de goeie verhalen over Frank moeten onthouden. Het doet pijn aan mijn hart als er negatieve verhalen over hem verschijnen in de pers. Maar ik vind dat we vooral de goedlachse jongen die voor iedereen klaarstond moeten herinneren."