Cameron Vandenbroucke loopt stage bij Quick-Step

Vanmiddag werd in Ploegsteert het boek "VDB, de biografie" voorgesteld. Cameron Vandenbroucke was erbij. Ze vertelde dat ze volgende maand in de voetsporen van haar papa treedt.

Vanaf midden april loopt Cameron een maand stage bij Quick-Step, een van de ex-ploegen van Frank Vandenbroucke. "Als student communicatie aan de hogeschool in Doornik moest ik op zoek naar een stageplaats", legde ze uit.

"Je kan dan verschillende dingen doen: werken in een museum, een bedrijf, maar het is altijd al mijn droom geweest om in het wielrennen aan de slag te gaan. Daarom heb ik Patrick Lefevere aangesproken." De teambaas van Quick-Step Floors ging meteen akkoord.