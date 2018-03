Eddy Merckx dag op dag 40 jaar gestopt: "Veel te vroeg"

De vijfvoudige winnaar van de Tour was mentaal uitgeput na een helse winter vol extrasportieve kopzorgen en besloot er exact 40 jaar geleden plots een einde aan te maken. Even later op 18 mei kondigde de flandrien ook officieel zijn afscheid aan voor de pers.

“Ik had in het winterseizoen nochtans enkele knappe zesdaagses gereden. Ik verzorgde mij goed en was fysiek zeker nog in orde.”

“Maar het heilig vuur ontbrak. Ik was vooral moegestreden door de zenuwen en stress in mijn hoofd. Ik had té veel meegemaakt in de winter en heb toen beslist dat het genoeg was geweest. Ik voelde dat het was opgebrand.”

“Uiteindelijk was mijn laatste koers de Omloop van het Waasland in Kemzeke. Ik eindigde zelfs nog als twaalfde, als ik het mij goed herinner. Ik ben na de koers van mijn fiets gestapt en ik zei direct bij mezelf: dit is de laatste keer dat ik gekoerst heb.”