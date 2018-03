Weg met de bevoorradingszone? "Boonen is altijd kopman geweest, hé"

"Ik zag die val van Greipel vanop de eerste rij", legt Oliver Naesen (AG2R) uit. "Een renner van Sky, die een zwart regenjasje droeg, wou zijn zakje nemen. Maar zijn verzorger had hem wellicht niet herkend. Hij wou het zakje aan een ploegmaat geven, die in het wiel van de renner met het jasje zat. De eerste Sky-man trok het zakje uit zijn handen, het touwtje scheurde af, schoot in iemands wiel en hij nam Greipel mee."

"Zoiets kan gebeuren in die zone. Onze ploeg meldt ons vooraf waar de verzorgers staan. Als we de wagens zien, dan weten we dat we naar de rechterkant moeten. Maar de mannen die het pas op het nippertje zien, snijden je vaak af en zo ontstaan valpartijen."

"Maar misschien is het toch wat te veel gezegd om die bevoorradingszone af te schaffen. Tom Boonen is altijd kopman geweest, hé", knipoogt de Belgische kampioen. "Hij moest zelf niet te veel naar de wagen gaan."

"Het hangt er ook van af hoe hectisch de koerssituatie is. Als er gekoerst wordt, dan neem je geen zak van 1,5 kilogram aan die je dan rustig kunt sorteren. Zolang men nadenkt over waar men de zone legt, is het goed."