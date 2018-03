Oscar Sevilla houdt polsbreuk over aan fietsdiefstal

Oscar Sevilla werd in 1998 prof, maar heeft 20 jaar later dus nog altijd niet genoeg van de wielersport. De Spanjaard brak door bij Kelme en verdedigde ook de kleuren van onder meer Phonak en T-Mobile.

Sevilla werd in de Vuelta van 2001 tweede, maar werd in 2006 geschorst voor zijn vermeende betrokkenheid in de dopingzaak rond de Spaanse dokter Fuentes. Sindsdien ging het bergaf met de carrière van klimmer Sevilla, die vooral bij kleinere teams aan de bak komt.

Sinds 2012 heeft Sevilla ook de Colombiaanse nationaliteit en in zijn tweede vaderland bereidde de berggeit zich voor op het Europese wegseizoen, maar een fietsoverval heeft dus roet in het eten gegooid. Sevilla werd tegengehouden door vijf gemaskerde mannen, die met zijn fiets aan de haal gingen en hem op een polsbreuk trakteerden.