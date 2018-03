Van Aert test zich op kasseien van GP Denain, maar zege is voor Dehaes

"Dit voelt heel goed", reageerde Kenny Dehaes bij Sporza. "We mogen gerust zeggen dat dit een epische koers was. Vanochtend was het nog niet duidelijk of de koers zou doorgaan en in de laatste ronde begon het zelfs te sneeuwen."

"Dit is super voor mijn ploeg, want we winnen een mooie koers in het voorjaar. We hebben al redelijk wat pech gehad, nu is alles omgezet in positieve energie. Ik krijg zelf veel meer vertrouwen van de ploeg."