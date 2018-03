Vandenhaute: "Wielrennen is de zuiverste sport ter wereld"

We zijn de zuiverste sport ter wereld, maar willen nog meer uitblinken in zuiverheid. Andere sporten pakken dat beter aan.

We zijn de zuiverste sport ter wereld, maar willen nog meer uitblinken in zuiverheid. Andere sporten pakken dat beter aan.

"Armstrong komt zelfs gratis af. Hij wordt nu beschouwd als een paria en is zo blij dat iemand met enig gewicht in het wielrennen hem een kans geeft."

"Door Armstrong uit te nodigen, neem ik geen stelling in voor of tegen doping. Ik geef hem gewoon de kans om jaren later zijn verhaal te vertellen."

"Als je iedereen uit de wielersport verbant die ooit in contact kwam met doping, dan hebben we een probleem. Maar we slagen er niet in om op een goeie manier naar het verleden te kijken. Soms moet je dingen kunnen afsluiten en er met een frisse blik naar kijken. Dat doen we te weinig."

"Als je dat toch doet, zoals ik, dan word je meteen in het prodopingkamp geduwd. Uiteraard ben ik tegen doping, laten we niet gek doen."

"Maar ik ben er wel van overtuigd dat de wielersport veruit de gezondste sport ter wereld is. We zijn de zuiverste sport ter wereld, maar willen nog meer uitblinken in zuiverheid. We hebben een voorbeeldfunctie tegenover de andere sporten. Maar die andere sporten pakken dat beter aan."