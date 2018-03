Boonen: "Wat Sanremo mij leerde voor het Vlaamse voorjaar? Niets!"

Vanaf deze week slaan de klassieke renners hun tenten op in Vlaanderen. Vanaf vrijdag, met de E3 Harelbeke, staat er om de paar dagen een nieuwe topwedstrijd op het menu. Wat hebben we in Milaan-Sanremo geleerd met het oog op deze wedstrijden? "Niets", zegt Boonen onomwonden.

"Er is onderweg gewoon niet gekoerst, wat normaal is in deze omstandigheden. Niemand heeft dan ook in zijn kaarten laten kijken voor de rest van het voorjaar, behalve Nibali dan."