Sagan na Milaan-Sanremo: "Nibali was de enige die ballen toonde"

Uiteindelijk was het Nibali, die in de Primavera de sprinters kon afhouden en als eerste over de eindmeet bolde. De wereldkampioen had dan ook niets anders dan lof voor zijn Italiaanse ex-ploegmaat.

“Ik wist dat als ik solo zou gaan en zou jagen, we Vincenzo wel zouden kunnen vatten. Het probleem was dat niemand reageerde omdat ze verwachtten dat ik het initiatief zou nemen. Ik zei tegen mezelf: ofwel wint Vincenzo, ofwel kunnen we hem nog net achterhalen. Uiteindelijk werd het dat tweede scenario en dat is oké voor mij.”

“Mijn felicitaties voor Vincenzo, hij verdiende het. Zijn overwinning is mooi voor Italië en de wielersport in het algemeen. Ik ben zeer gelukkig voor hem, hij was de enige die in de finale ballen toonde. Zijn overwinning is meer dan verdiend.”