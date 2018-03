Gilbert (75e) na Sanremo: "Ik heb echt koud gehad"

"Ik heb echt koud gehad in het begin van de koers", vertelde Philippe Gilbert over de eerste wedstrijduren in het Italiaanse hondenweer. "Ik moest twee of drie regenjassen aantrekken. Maar dat was voor iedereen zo. Dat is geen excuus."

"In de finale werd ik niet echt beter, mijn spieren waren koud. Ik kwam altijd iets te kort en zat iets te ver. Op de Cipressa zat ik redelijk ver, maar kwam ik goed op de top. Bergop ging het dus wel."

"Maar bij die val van Cavendish kort voor de Poggio moest ik remmen. Ik verloor het contact met de eerste groep en mijn koers was gedaan. Dit is toch een beetje een ontgoocheling. Ik had meer ambitie dan dit."

"Of dit nu een gemiste kans is? Dat is het altijd. Dit was niet de beste situatie voor mij. Maar er komen nog mooie koersen voor Roubaix. Elke koers is nu belangrijk."