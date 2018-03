Ook Lotto-Soudal deelt in de klappen: Greipel breekt sleutelbeen

André Greipel kwam tijdens de bevoorradingszone ten val, zonder al te veel erg. Maar in de afdaling van de Poggio schoof Jasper De Buyst met Greipel in zijn wiel onderuit.

"Alles verliep perfect, tot daar. Ik ben bijna 100 procent zeker dat André zijn sleutelbeen gebroken heeft", zegt ploegmanager Marc Sergeant aan Sporza.

"André was goed. In Parijs-Nice heeft hij goed bergop getraind, op de lastige aankomsten heeft hij meestal aangeklampt. Het maakt het voor hem heel jammer dat het op deze manier moet aflopen."

"Het zat er in, het plannetje werkte. Het is doodzonde, ook voor hem, dat hij zo hard gewerkt heeft en dat het nu om zeep is."