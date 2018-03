Anonieme Belgen in La Primavera: "Er was iemand sterker"

Quick-Step Floors probeerde Philippe Gilbert aan de zege in Milaan-Sanremo te helpen, maar Gilbert kwam nooit echt in het stuk voor.

"Bij die valpartij net voor de Poggio (met Cavendish) zat hij te ver achteraan. Hij is bij de laatsten de Poggio opgedraaid, dan kun je niet meer meespelen", vertelt ploegleider Wilfried Peeters.

"Hij voelde zich de hele dag goed, maar wringen in een grote groep is niet altijd evident. Sanremo is de makkelijkste koers om te rijden, maar de moeilijkste om te winnen. Het was een heel hectische finale."

"Het was ook een lastige koers door het weer. Op de Cipressa kwam er geen aanval, op de Poggio was het enkel Nibali. Chapeau wat hij gedaan heeft. We hebben het daarna nog geprobeerd, maar er was iemand sterker."