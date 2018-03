Merckx: "Gilbert kan makkelijker winnen in Roubaix dan in Sanremo"

En wat vindt Eddy Merckx van Wout van Aert? "Een toptalent", klinkt het. "In de Omloop en de Strade Bianche heeft hij bewezen dat hij een topatleet is. Maar het is nog maar het begin voor hem. We zullen in de volgende klassiekers moeten zien of hij genoeg inhoud heeft als het langer wordt dan 250 kilometer. Ik denk persoonlijk van wel."

"Hij traint veel bij en dat is de enige manier om er te geraken. Ik denk dat hij er alles aan doet. Hij is niet bang om grote inspanningen te leveren en dat is heel goed. De Ronde van Vlaanderen zal een goeie test zijn voor hem, maar zelfs als het daar minder gaat, hoeft hij niet te wanhopen. Hij is nog zeer jong."