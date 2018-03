De Kleedkamer duikt in het peloton: een voorsmaakje

Ruben Van Gucht brengt voor elke voorjaarsklassieker (Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik) 4 hoofdrolspelers samen op een passende locatie.

Zo trekt hij onder meer naar de Poggio, de kapel op de Muur van Geraardsbergen en de kleedkamers van de wielerpiste in Roubaix. Daarnaast kleuren ook 2 reportages rond een internationale topper elke aflevering.

"We wisten niet goed hoe we de kameraadschap bij renners moesten inschatten. Mannen die niet noodzakelijk ploegmaat van mekaar zijn geweest. Bij de voetballers zag je duidelijk dat ze samen heel wat hadden meegemaakt. Het was afwachten of het ook bij de wielrenners zou klikken", zegt Ruben.