Van Avermaet: "Sanremo is niet de eerlijkste wedstrijd"

In afwezigheid van ex-winnaar John Degenkolb is Jasper Stuyven de kopman bij Trek-Segafredo voor Milaan-Sanremo. De 25-jarige Belg is voorzichtig ambitieus. "Ik zie deze wedstrijd als een extra kans op een mooi resultaat in een monument."

"Het gebrek aan ervaring zie ik niet meteen als een nadeel", zegt Stuyven. "Ik heb al één Milaan-Sanremo in de benen en vorige week heb ik de finale verkend. Die zit in mijn hoofd. Het is vooral moeiijk om in te schatten hoe de andere ploegen zullen racen. De koerssituatie zal dat uitwijzen."

Over zijn eigen ambities is Stuyven voorzichtig. "Uiteraard wil ik een mooi resultaat neerzetten. Milaan-Sanremo is een uitputtingsslag en het regenweer zal het nog zwaarder maken. Maar ik moet realistisch zijn. Deze wedstrijd ligt mij niet honderd procent."

"Ik ben niet super snel, maar ook niet super traag aan de meet. Alle puzzelstukken zullen dus in elkaar moeten vallen. Ik zie deze wedstrijd vooral als een extra kans om een mooi resultaat in een monument neer te zetten. Zonder mezelf extra druk op te leggen."