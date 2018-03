"Voor de zuiverheid van de wielersport is de videoref een goede stap"

Wat houdt het systeem van de videoref precies in? "De videoref is een jurylid van de UCI die beslissingsrecht heeft tijdens de wedstrijd", legt UCI-commissaris Martijn Swinkels uit bij Sporza. "De wedstrijdcommissaris zal zijn collega's kunnen informeren over dingen die zich voordoen tijdens de wedstrijd."

"Hij krijgt alle beelden te zien, ook de beelden die de mensen thuis niet zien, en neemt aan de hand daarvan beslissingen. Als er geen twijfel mogelijk is, wordt meteen ingegrepen na overleg. Als er wel discussie mogelijk is, komen we achteraf samen om een beslissing te nemen."

"Het geval Cavendish-Sagan in de Tour de France is wellicht de druppel geweest om dit systeem toe te passen. Overtredingen helemaal uitsluiten, is niet te doen. Dan heb je beelden nodig van de kop van de wedstrijd tot en met de bezemwagen en dat voor de volle 100% van de race."

"Dat is heel moeilijk. Grote incidenten en andere vervelende dingen die zich voordoen, kunnen we nu wel gemakkelijker traceren en direct een beslissing in nemen."