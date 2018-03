"Gilbert is enorm gefocust: hij wil absoluut 5 monumenten winnen"

Philippe Gilbert heeft nog één doel voor ogen en dat is de 5 monumenten gewonnen hebben. Dat kan absoluut. Hij is enorm gefocust. Gilbert is zich ervan bewust dat de tijd dringt om zich de geschiedenisboeken in te fietsen. Hij zet alles op Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, wat hem in een illuster rijtje der groten zou plaatsen. Want maakt het nu uit om voor de zoveelste keer de Amstel Gold Race te winnen? Het wordt pas interessant als je records kan neerzetten.

Sommigen vragen zich af of Gilbert nog wel de snelheid heeft om Milaan-Sanremo te winnen. Wel, een massasprinter was Gilbert nooit en zal hij ook nooit worden. Maar hij kan zich wel plaatsen in zo'n spurt. Hij is zeker niet van de traagste.

Het ideale scenario voor Gilbert is wegrijden met een groepje van 3 of 4 renners in de afdaling, zoals vorig jaar. En het peloton dat blijft hangen. Dáár ligt de kans voor Gilbert. Als Sagan en Kwiatkowski mee zijn, wordt het moeilijk om de sprint te winnen. Maar wie had gedacht dat Kwiatkowski vorig jaar sneller ging zijn dan Sagan? Daarom zeg ik: het kan.