Gilbert: "Sanremo is en blijft een moeilijk geval"

Er wordt morgen veel regen voorspeld. Dat zou de koers wel eens een extra pigment kunnen geven. Gilbert: "Of het de hele dag zal regenen, is twijfelachtig, maar de eerste uren zeker. Goed, dat betekent dat we nat worden."

"Het zal ook koud zijn - ze spreken van een temperatuur van 6 graden - dus leidt dat altijd tot een natuurlijke selectie. Het zijn dan altijd dezelfde jongens die terugkeren op de favorietenlijstjes."

"Sagan? Ik zou toch veeleer Kwiatkowski zeggen. Ik heb dit jaar al veel met hem gekoerst. In de Algarve en de Tirreno was hij enorm sterk. Zijn overwinning van 2017 in Sanremo zal hem nog extra vertrouwen geven. Maar goed, met Sagan moet je natuurlijk ook altijd rekening houden."

Is het dit jaar van moeten voor Gilbert in de Sint-Jozefsklassieker? "Het moet eigenlijk élk jaar en het is nog nooit gelukt. Sanremo is geen simpele koers. Ik doe altijd mijn best en ben er een keer of 3 dichtbij geweest, maar winnen zat er nog niet in. Ik zal dus altijd wel een foutje gemaakt hebben."