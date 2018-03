Van Aert: "De Ronde? Misschien top 10. Of klop van de hamer"

Heeft Van Aert zichzelf al verrast in zijn eerste voorjaar? "Vast en zeker. Ik had stilletjes wel gehoopt dat ik zou slagen in mijn uitdaging en hier en daar een mooi resultaat zou neerzetten."

"Ik heb de goede vorm van het WK veldrijden tot nu toe kunnen vasthouden. Het is de vraag hoelang ik dit niveau nog kan vasthouden. Als het plots wat minder zou lopen, is dat niet zo erg. Want ik heb al mooie dingen laten zien, voor mij is het voorjaar zeker al geslaagd."

Verwacht iedereen niet te veel van Van Aert na zijn 3e plaats in de Strade Bianche? "Verwachtingen zijn er altijd, zowel van de pers als van de supporters. Maar ik ben dat gewoon uit het veldrijden. Daar is trouwens enkel winnen goed genoeg, op de weg is dat nog anders. Daardoor heb ik geen stress voor de komende weken.”